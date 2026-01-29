La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará este 29 de enero el sorteo nacional de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026, un procedimiento clave para garantizar la transparencia del sufragio y el correcto desarrollo de la jornada electoral.

De acuerdo con el organismo electoral, el sorteo permitirá designar a más de 820 mil ciudadanos en todo el país, quienes tendrán a su cargo la instalación de las mesas de sufragio, el desarrollo de la votación, el conteo de votos y la entrega de actas electorales el día de los comicios.

Este proceso cobra especial relevancia en el contexto de las Elecciones 2026, marcadas por el retorno de la bicameralidad y una cédula de votación de mayor tamaño, lo que demandará una organización más eficiente en los locales de votación.

¿Cómo se inicia el proceso de selección?

El proceso de selección parte del padrón electoral, sobre el cual la ONPE aplica filtros sucesivos hasta obtener una lista final de 25 ciudadanos, que sirve como base para el sorteo.

Entre los criterios considerados figuran la edad permitida (entre 18 y 65 años), el nivel de instrucción y la exclusión de ciudadanos que ya fueron miembros de mesa en procesos anteriores o que presentan impedimentos legales, conforme a la Ley Orgánica de Elecciones.

Sorteo público y conformación de la mesa

Con la lista final de 25 ciudadanos, cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) realiza un sorteo público, con la participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), autoridades locales y un notario.

Mediante un bolillero, se eligen de forma aleatoria los miembros de mesa, siguiendo el siguiente orden:

Presidente de mesa

Secretario

Tercer miembro

Seis miembros suplentes, según el orden de salida

Este procedimiento se replica en todas las mesas de sufragio de cada jurisdicción.

Tres miembros titulares y seis suplentes

Para las Elecciones Generales 2026, cada mesa de sufragio estará integrada por tres miembros titulares y seis suplentes. La ONPE informó que el número de suplentes se ha duplicado con el objetivo de asegurar la instalación de las mesas desde las 06:00 horas.

Con ello, se busca que la jornada electoral inicie puntualmente a las 07:00 horas y se desarrolle sin contratiempos hasta las 17:00 horas, permitiendo que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin demoras.

Sorteo para mesas en el extranjero

El sorteo también incluye a las mesas de sufragio en el exterior. Para este proceso, una oficina descentralizada de la ONPE se encarga exclusivamente del voto extranjero, utilizando la información remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Publicación de resultados y periodo de tachas

La lista provisional de miembros de mesa se publicará el mismo 29 de enero, tanto en los locales de la ONPE como en espacios públicos de cada jurisdicción. Asimismo, los ciudadanos podrán verificar si han sido seleccionados a través de la página web institucional de la ONPE.

Tras ello, se abrirá un periodo de tachas de tres días, durante el cual se podrá cuestionar la designación de un miembro de mesa si presenta algún impedimento legal. Las tachas serán evaluadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) y, concluido este proceso, se difundirá la lista definitiva.

Obligaciones, sanciones y compensación económica

La ONPE recordó que el cargo de miembro de mesa es irrenunciable, tanto para titulares como suplentes. Quienes no asistan el día de la votación desde las 06:00 horas y no firmen la hoja de asistencia serán sancionados con una multa de 275 soles.

En tanto, los ciudadanos que cumplan con esta función recibirán una compensación económica de 165 soles, equivalente al 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Finalmente, la ONPE informó que ha desarrollado estrategias y materiales de capacitación accesibles para miembros de mesa, electores y personeros, y anunció el lanzamiento del portal ONPEduca, que permitirá capacitarse de manera virtual. Esta plataforma estará disponible a partir del 26 de febrero de 2026.