A fin de organizar y ejecutar las elecciones primarias que definirán las candidaturas de las Elecciones Generales 2026, la ONPE instaló la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Piura, la misma que tendrá jurisdicción en las regiones de Piura y Tumbes.

La ceremonia de instalación, presidida por el jefe de la ODPE Piura, Jorge Luis Calderón Rojas, contó con el representante del JNE, Defensoría del Pueblo y funcionarios de la ODPE Piura.

En tanto, la región Piura, prevé la instalación de 35 mesas de sufragio distribuidas en 20 locales de votación, ubicados en los distritos de Piura, Castilla, Catacaos, Tambogrande, Veintiséis de Octubre, Ayabaca, Huancabamba, Canchaque, San Miguel de El Faique, Chulucanas, Morropón, Paita, La Huaca, Sullana, Bellavista, Pariñas, La Brea, Los Órganos, Sechura y Vice, donde se espera la participación de más de 4,200 electores.

Por su parte, en la región Tumbes, la autoridad electoral ha dispuesto la instalación de 11 mesas de sufragio en 6 locales de votación, distribuidos en los distritos de Tumbes, Corrales, La Cruz, Zorritos, Zarumilla y Aguas Verdes, con la participación estimada de más de 780 votantes.