Ayer instaló e inició sus funciones el Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura 1 el cual impartirá justicia electoral en primera instancia durante las Elecciones Generales 2026 (EG 2026) el cual se llevará a cabo el 12 de abril del próximo año.

Previamente, el presidente del JNE, Roberto Burneo, tomó juramento al presidente del JEE de Piura 1, Dr. Jorge Gonzales, quien luego, procedió a juramentar e instalar a su colegiado, conformado por el segundo miembro, Dr. Guillermo Castañeda Otsu y el tercer miembro, Sr. José Panta Nieves, para iniciar funciones.

El acto público se realizó al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Gestión de los JEE, según la cual para ejercer el cargo de presidente de los citados órganos de primera instancia en materia electoral se debe prestar juramento ante el titular del JNE.

El tribunal de cada JEE se completa con un representante de la Junta de Fiscales Superiores de la correspondiente circunscripción como segundo miembro; y un ciudadano elegido en sorteo público, como tercer miembro.

EL JEE de Piura 1, asumirá competencia para atender de manera oportuna los pronunciamientos referidos a publicidad estatal, propaganda electoral, neutralidad y encuestas electorales en sus respectivos ámbitos geográficos, de acuerdo con la Resolución N°0452-2025-JNE.

Asistieron al acto, realizado en modo virtual, los miembros del Pleno del JNE, la secretaria general y la gerente general de la entidad, así como funcionarios del organismo rector del sistema electoral. La ceremonia fue transmitida en vivo a través del canal institucional JNETV y redes sociales de la institución.