Más de un millón y medio de piuranos votarán en las Elecciones Generales 2026. Así lo informó la jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde Koechlin, durante el V Simulacro Electoral.

La jefa del Reniec dijo que son 1´538,738 votantes habilitados para sufragar en la región, de ellos, un total de 772,213 son mujeres y 766,525 varones; mientras que 163,726 ciudadanos sufragarán por primera vez en Piura.

Durante la exposición, Carmen Velarde dio a conocer que 113,967 ciudadanos tienen el Documento Nacional de Identidad (DNI) caducado y podrían presentar problemas al momento de ir a votar en las próximas elecciones, ya que podrían ser multados, pero, sobre todo, existirían dificultades para las personas ante la realización de cualquier trámite.

“Algo que Reniec siempre ha cuidado y es el derecho al voto de las personas y eso lo evaluaremos antes de que lleguen las elecciones, no obstante, que una persona que quiere realizar un préstamo bancario y si está caduco no le van a dar”, señaló Velarde.Además, informó que este 14 de octubre se cierra el padrón electoral, por lo que exhortó a los ciudadanos a actualizar sus DNI.

“En Reniec, para poder depurar el padrón electoral, tenemos que retirar a las personas fallecidas. Hemos encontrado que en Piura hay 376 personas fallecidas y tiene un certificado de defunción, pero sus familiares por pena no han podido acudir al Reniec a inscribir la defunción y retirarlos del padrón electoral”, dijo Velarde.

Así también explicó que en la región Piura hay 4 545 votantes (2057 mujeres y 2488 hombres) que tienen más de 18 años y aún conservan el DNI amarillo, por lo que no han cumplido con actualizar sus datos. De otro lado, precisó que desde el 24 de agosto se dejará de emitir el DNI azul y pasará a predominar el DNI electrónico.