Ayer se ejecutó una nueva diligencia en el caso de la desaparición del joven Anthony Camizán Guerrero, donde se realizó el recorrido tras analizar dos llamadas que habría realizado el agente Edixon Rone Córdova Godos, acusado de la desaparición del universitario.

El recorrido se realizó en el caserío Palo Blanco y Miraflores, en Chulucanas, donde habrían dos antenas que identificarían estas llamadas. No obstante, precisó que desde el lunes 25 de agosto se iniciará la búsqueda con la policía y los canes.

“Hemos ido ubicando las antenas donde sale el registro de las llamadas y ahí se desbarata toda la mentira porque él (Edixón Rone) dijo que estaba en un operativo en Canchaque, pero es mentira, ese registro de llamada de su celular desmiente todo lo que ha declarado antes”, dijo Junior Camizán.

Durante este recorrido, los padres y hermanos de Anthony Camizán Guerrero estuvieron presentes en busca de la verdad.