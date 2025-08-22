“Hermano, esta semana puede marcar un antes y un después en nuestra lucha. Han sido ya 3 años de silencio, dolor y de tu ausencia, pero también 3 años de fe y resistencia”, afirmó con el corazón destrozado, Junior Camizán, hermano del estudiante de Ingeniería Civil de la UDEP, Anthony Camizán, quien hoy cumple tres años de desaparecido y el principal sospechoso es el policía en actividad, Edixon Rone Córdova Godos.

Junior Camizán, junto a su familia, solo espera que se haga justicia y que él o los responsables de su desaparición sean sancionados de acuerdo a ley.

“Solo le pido a Dios que la verdad salga a la luz, que la justicia se cumpla y que quienes te hicieron daño paguen por ello. Te extraño cada día, y aunque no estés aquí, te siento en cada paso que damos. Te extraño hermano”, agregó Junior reiterando que no desmayará en su objetivo.

Mencionó que hoy la fiscal del tercer despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón, Aholiban Guerrero Castillo, dispuso que a las 9 de la mañana se realice la inspección técnica criminalística con personal policial especializado, con búsqueda canina para recabar elementos de interés criminalístico.

Además, la fiscalía ordenó la diligencia sobre la inspección y ubicación de la ruta o vía desde el lugar denominada Cincuentita CP La Unión, calle Miraflores - centro poblado de Talandracas y sector Palo Blanco - El Cerro - distrito de Frías, provincia de Ayabaca.

Además, se pidió oficiar a la comisaría de Talandracas que se ubique la antena del operador Entel ubicada en el sector Palo Blanco.

Al respecto, Camizán aseguró que estas diligencias ayudarán a “desbaratar la coartada” del efectivo policial.

“Mañana (hoy) se hará el recorrido en el caso de secuestro agravado de mi hermano Anthony y permitirá desbaratar la coartada del imputado Edinson Córdova Godos - policía aún en actividad - quien aduce que estuvo en la comisaría de Canchaque aquella noche que desapareció Anthony. Se realizará el mismo recorrido que hizo en su moto llevando a mi hermano el 21 de agosto del año 2022. Lugares donde estuvo aquel día, como se confirma con las 2 llamadas telefónicas que realizó a las 9 p.m.”, dijo.

Puntualizó que ya perdieron las esperanzas de encontrarlo con vida, y por eso solo esperan encontrar su cuerpo y se haga justicia para que su familia pueda encontrar paz.