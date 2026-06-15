Cuatro personas fallecieron y una resultó gravemente herida tras el accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo 14 de junio en el kilómetro 865 de la carretera Panamericana Sur, en el sector Quebrada del Toro, distrito de Samuel Pastor, provincia de Camaná.

El choque involucró a un camión remolcador de placa V4T-745 y un automóvil de placa EG-1835. Producto del fuerte impacto, los cuerpos, ocupantes del taxi, quedaron expuestos en la vía pública, así como el vehículo menor quedó completamente destruido.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía de Carreteras y miembros de la Compañía de Bomberos de Camaná, quienes realizaron intensas labores de rescate del pasajero herido hacia el hospital de Camaná y el recojo de los cadáveres.

La Policía acordonó la zona para facilitar las diligencias de ley y recabar evidencias que permitan determinar las causas del accidente. Entre las hipótesis que serán materia de investigación figuran una posible invasión de carril, exceso de velocidad o fallas mecánicas.