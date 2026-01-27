Los partidos políticos que participarán en las Elecciones Generales 2026 (EG 2026) suscribirán el Pacto Ético Electoral (PEE) en la región PIURA, mediante el cual se comprometerán a desarrollar una campaña electoral basada en el respeto mutuo, la práctica de valores democráticos y el debate de propuestas programáticas, en beneficio de la ciudadanía.
La suscripción del PEE constituye un compromiso voluntario asumido por las organizaciones políticas y sus candidatas y candidatos, orientado a rechazar la desinformación, los agravios personales y cualquier forma de violencia política, así como a promover la transparencia y la conducta responsable durante la campaña electoral, con el objetivo de contribuir al voto informado.
La ceremonia de suscripción se llevará a cabo el 29 ENERO, a las 10:00am, en el auditorio del Colegio de Abogados-Piura, y contará con la participación de organizaciones políticas.
En el acta de suscripción se incluirán compromisos vinculados a la exposición responsable de propuestas programáticas, el respeto mutuo entre líderes partidarios, candidatas, candidatos y militantes, así como el rechazo a toda forma de acoso político, entre otros acuerdos orientados a mejorar las condiciones de la campaña electoral.VER MÁS: Piura: Instalarán 35 mesas de sufragio en las próximas Elecciones Generales 2026
El Pacto Ético Electoral es una iniciativa institucional impulsada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde el año 2005, a través de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral, en el marco del Programa Voto Informado, y tiene como finalidad generar consensos entre las organizaciones políticas para garantizar a la ciudadanía campañas electorales alturadas, libres de insultos y agresiones, fortaleciendo la confianza en el proceso electoral.
Con esta actividad, el JNE reafirma su compromiso de promover un proceso electoral pacífico, transparente y basado en el respeto democrático, que permita a la ciudadanía ejercer un voto informado, consciente y responsable.