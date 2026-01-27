Los partidos políticos que participarán en las Elecciones Generales 2026 (EG 2026) suscribirán el Pacto Ético Electoral (PEE) en la región PIURA, mediante el cual se comprometerán a desarrollar una campaña electoral basada en el respeto mutuo, la práctica de valores democráticos y el debate de propuestas programáticas, en beneficio de la ciudadanía.

La suscripción del PEE constituye un compromiso voluntario asumido por las organizaciones políticas y sus candidatas y candidatos, orientado a rechazar la desinformación, los agravios personales y cualquier forma de violencia política, así como a promover la transparencia y la conducta responsable durante la campaña electoral, con el objetivo de contribuir al voto informado.

La ceremonia de suscripción se llevará a cabo el 29 ENERO, a las 10:00am, en el auditorio del Colegio de Abogados-Piura, y contará con la participación de organizaciones políticas.

En el acta de suscripción se incluirán compromisos vinculados a la exposición responsable de propuestas programáticas, el respeto mutuo entre líderes partidarios, candidatas, candidatos y militantes, así como el rechazo a toda forma de acoso político, entre otros acuerdos orientados a mejorar las condiciones de la campaña electoral.

El Pacto Ético Electoral es una iniciativa institucional impulsada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde el año 2005, a través de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral, en el marco del Programa Voto Informado, y tiene como finalidad generar consensos entre las organizaciones políticas para garantizar a la ciudadanía campañas electorales alturadas, libres de insultos y agresiones, fortaleciendo la confianza en el proceso electoral.

Con esta actividad, el JNE reafirma su compromiso de promover un proceso electoral pacífico, transparente y basado en el respeto democrático, que permita a la ciudadanía ejercer un voto informado, consciente y responsable.