Una imputada de nacionalidad canadiense siguió en inglés, en tiempo real y sin intérprete presencial, el desarrollo de su audiencia en la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA). Esta fue la primera vez en que la entidad utilizó un software de traducción con inteligencia artificial durante una diligencia judicial.

La tecnología fue utilizada en una audiencia presencial desarrollada en el Quinto Juzgado Unipersonal del Módulo Penal, subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, despacho a cargo de la jueza Crisley Herrera Clauré.

Durante el proceso, cada intervención realizada en español era procesada por el sistema y traducida al inglés en tiempo real a través de una computadora portátil que la imputada tenía frente a ella.

Cabe mencionar que la herramienta no fue adquirida a terceros, sino que fue desarrollada íntegramente por la Unidad de Servicios Judiciales de la propia corte, en base a tecnologías de traducción automática de última generación.

Precisar que el software no reemplaza la labor de intérpretes o traductores oficiales, sino que constituye un valioso recurso de apoyo para optimizar la comunicación y contribuir a una mayor eficiencia en el desarrollo de las audiencias.

Asimismo, la Unidad de Servicios Judiciales indicó que continuará realizando pruebas para perfeccionar el sistema y ampliar su uso progresivo en futuras diligencias.