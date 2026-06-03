Un estudio realizado por la ONG Saber para Crecer entre enero y febrero de 2026 en nueve regiones del país, entre ellas Arequipa, reveló que más del 50 % de los ciudadanos mantiene una percepción positiva sobre los proyectos de inversión. Los resultados evidencian una disposición favorable hacia iniciativas vinculadas a sectores estratégicos para el desarrollo económico y social.

No obstante, la investigación también muestra una marcada desconfianza en la capacidad de las autoridades regionales para gestionar este tipo de obras. Apenas el 18 % de los encuestados manifestó confiar en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para ejecutar grandes proyectos de inversión. “En Arequipa sí hay apoyo a grandes proyectos en minería, pesquería e infraestructura”, señaló Luis Bonifaz, experto aliado de Saber para Crecer.

El informe indica además que el 53 % de los ciudadanos prefiere que los proyectos sean financiados mediante inversión nacional y privada. Esta posición responde a la demanda de una mayor eficiencia en la ejecución de las obras, así como a la necesidad de garantizar mecanismos de control y fiscalización durante todo el proceso.

Entre los principales requisitos planteados por la población destacan la transparencia en el uso de los recursos, la sostenibilidad de las iniciativas y una participación ciudadana efectiva desde la etapa de diseño de los proyectos. Los encuestados consideran fundamental ser incluidos en la toma de decisiones antes de que las obras sean aprobadas o ejecutadas.

Bonifaz sostuvo que la principal preocupación de los ciudadanos radica en los constantes retrasos de proyectos emblemáticos en la región. “La ciudadanía está cansada de que los proyectos no avancen como Majes Siguas o la vía Arequipa–La Joya, que no terminan pese a los años. Piden no más retrasos y transparencia”, afirmó.

El estudio concluye que la confianza pública dependerá cada vez más de la capacidad de las autoridades para cumplir plazos y garantizar una gestión transparente, considerando que a nivel nacional hay más de 2 mil 400 obras paralizadas.