La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Castilla publicó, en toda su jurisdicción, los carteles que informan sobre los locales de votación y la distribución de mesas de sufragio para las Elecciones Generales del 12 de abril, con el fin de garantizar el acceso oportuno y transparente a esta información.

La medida se ejecuta en cumplimiento del artículo 66 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859) y permite que la ciudadanía conozca con anticipación dónde le corresponde votar y cómo estará organizado el proceso en cada local.

Los carteles fueron colocados en el frontis de la sede de la ODPE, en las 8 oficinas distritales y 13 de centros poblados, así como centros de salud y otros lugares de alta concurrencia.

En estos se detalla el distrito correspondiente, el local asignado y la relación de mesas de sufragio, incluyendo a los miembros de mesa titulares y suplentes.

En la jurisdicción de la ODPE Castilla participarán 380,067 electores. Para atender esta población, se han habilitado 115 locales de votación, donde funcionarán 1296 mesas de sufragio, lo que permitirá un desarrollo ordenado de la jornada, prevista de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Los ciudadanos también pueden verificar esta información, así como si han sido designados miembros de mesa, a través de la plataforma consultaelectoral.onpe.gob.pe/.

Finalmente, la ODPE Castilla invita a los miembros de mesa que aún no se han capacitado, o que deseen reforzar sus conocimientos, a participar en la Segunda Jornada Nacional de Capacitación del domingo 5 de abril