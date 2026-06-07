Más de 379 kilogramos de material reciclable fueron recolectados en los centros poblados de la provincia de Sullana, como parte de la campaña “Reciclatón” que promueve la cultura del reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

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El evento fue desarollado por la Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Sullana. En San Vicente de Piedra Rodada lograron recolectar un total de 131.7 kilogramos de material reciclable, contando con la participación de la asociación de recicladores “Brillantes del Chira”.

Asimismo, en el centro poblado de Huangalá se recolectaron 247.6 kilogramos de residuos aprovechables, gracias al trabajo articulado con la asociación de recicladores “Aires Peruanos”.

Estas actividades buscan fortalecer la conciencia ambiental en la población, incentivando la correcta segregación de residuos sólidos y promoviendo prácticas responsables que contribuyan a mantener una ciudad más limpia y sostenible.