Un total de 65 fiscales del Distrito Fiscal de Sullana, serán desplegados para vigilar el desarrollo de la segunda elección presidencial 2026 en 152 locales de votación ubicados en las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca, así como en los distritos de Máncora y Suyo.

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La medida busca prevenir e intervenir ante la posible comisión de delitos que afecten el proceso electoral programado para este domingo 7 de junio.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana, César Aguilar Cosme, informó que el operativo comprende la participación de fiscales de prevención del delito, fiscales penales y especializados, además del apoyo de otras dependencias del Distrito Fiscal de Sullana.

Las acciones fiscales estarán orientadas a prevenir e intervenir frente a hechos que alteren el orden público o constituyan delitos electorales. Para la supervisión de las labores se ha designado como coordinador general al fiscal adjunto superior Juan Paul Ramos Navarro, de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Sullana.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana estará atenta ante posibles hechos vinculados con la administración pública durante el proceso electoral. Entre los delitos que podrían ser materia de investigación figuran la colusión agravada, la omisión de actos funcionales, el abuso de autoridad y la resistencia o desobediencia a la autoridad.