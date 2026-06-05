La Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana, identificó deficiencias de infraestructura y riesgos eléctricos en colegios de dos distritos de la provincia que serán utilizadas como centros de votación en la segunda vuelta presidencial de este domingo 7 de junio.

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Las inspecciones estuvieron a cargo de los fiscales Sara Vidal y Kevin Antón, junto a personal municipal y de Enosa. Durante el recorrido por las instituciones educativas Ignacio Escudero y Monte Abierto 14879, detectaron tableros eléctricos abiertos, cables expuestos, sistemas de iluminación defectuosos, falta de tapas de protección y uso de cableado inadecuado.

Mientras que en la I.E. N° 14799 “Turicarami” constataron iluminación deficiente en varias aulas, un foco suelto con cables expuestos y el uso de cables mellizos.

A la vez, supervisaron los colegios Crayolitas y José Idelfonso Coloma en el distrito de Marcavelica, donde constataron algunas deficiencias estructurales.

Asimismo, recomendaron reemplazar la cinta reflectiva por material antideslizante en los desniveles del primer y segundo piso, además, de retirar un interruptor termomagnético y cableado expuesto que se encontraba en desuso. Las observaciones fueron comunicadas a la directora del plantel para su pronta subsanación.