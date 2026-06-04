Más de mil estudiantes de la institución educativa emblemática Carlos Augusto Salaverry de Sullana, trasladaron su mobiliario escolar a la vía pública para recibir clases en plena calle, bloqueando el tránsito vehicular. Esto, en señal de protesta para exigir a las autoridades la inmediata culminación de las obras de su colegio que quedó inconcluso desde hace 11 años.

La medida comenzó a las 7 de la mañana de ayer, donde los alumnos decidieron tomar la calle Hermilio Valdizán, ubicada al costado del colegio Amauta, donde, en el patio posterior de esta institución, los estudiantes vienen recibiendo clases desde que se inició la obra, la cual hasta el momento sigue inconclusa.

El docente William Furlong, director del colegio Salaverry, indicó que están cansados de tantas promesas. “Ya van 11 años de promesas, documentos y paseos. Nuestros alumnos ya no resisten más seguir estudiando en aulas (prefabricadas) que no están aptas. Ahí, las temperaturas llegan a 38 a 39 grados al mediodía, los servicios higiénicos están colapsados a pesar que los hemos arreglados. También el agua potable. Los alumnos reciben clases en el patio trasero del colegio Amauta, donde todo es arena”, señaló Furlong.

A la protesta se unieron madres de familia del colegio, quienes se manifestaron en la calle con carteles cuando los alumnos estaban en clase.