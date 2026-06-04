Cuatro personas contarían con orden de detención preliminar por la muerte del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido el pasado 21 de mayo en el sector El Condado.

Así lo dio a conocer el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Daniel Jorge Jares Reyme, durante la III sesión ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) que se realizó en el Gobierno Regional.

El alto mando policial informó a las autoridades que conforman el Coresec que las investigaciones registran avances importantes y reveló que la Policía Nacional ha logrado capturar a gran parte de la organización criminal presuntamente vinculada al caso.

El oficial subrayó que, tras las pesquisas realizadas por el Grupo Especial de la Divincri, señaló que existen cuatro personas con orden de detención preliminar que continúan siendo buscadas por las fuerzas del orden.

De otro lado, en el segundo día de la audiencia de solicitud de prisión preventiva contra los cinco presuntos implicados en el crimen de Febre Calle, se conoció que Deyvis Omar Gallo Lozada solicitó dinero a una persona para huir hacia Ecuador, al día siguiente que ocurrió el hecho.

La audiencia continuará mañana viernes 5 de junio.