Un video difundido reveló cómo, a sangre fría y para infundir temor, un sicario se grabó asesinando a balazos al vendedor de frutas Hebert Aldair Albán Castro, de 27 años, mientras la víctima trabajaba en un puesto del mercado mayorista de la zona industrial, en la vía que conduce al terminal pesquero en Sullana. Según las imágenes, los asesinos serían integrantes de la banda los “Marios”.

De acuerdo al video, el criminal que vestía una bermuda de jean celeste y zapatillas blancas, se filmó mientras viajaba en el asiento posterior de una mototaxi azul con plomo. El video registra cuando llega al puesto donde su víctima se encontraba arreglando las frutas.

En el lugar, el sicario descendió y le disparó muy cerca a Albán, quien se encontraba de espaldas vistiendo un polo rojo. Los impactos en la cabeza y la espalda fueron letales, causándole la muerte de forma instantánea. Luego, el criminal huyó con dirección al terminal pesquero a bordo de la mototaxi que lo esperaba.

Ante esto, los comerciantes del mercado mayorista, ubicado cerca de donde asesinaron a Albán, se mostraron preocupados y temen ser atacados por cualquier motivo. “Después de lo que ha ocurrido, sentimos miedo y no podemos trabajar tranquilas porque al chico lo han matado muy cerca”, dijo la comerciante María Isabel S.A.

Por su parte, Marleny Z.Z. señaló que se sienten desprotegidos al vender. “Sinceramente, nos sentimos inseguros. A pesar de que por acá pasan los policías, ocurrió el crimen del joven. Es la primera vez que matan a alguien que trabaja en los puestos y tenemos miedo. Pedimos a las autoridades que se ocupen más de la ola de inseguridad”, manifestó.

Mientras que Roy N.C. pidió más patrullajes en el mercado mayorista. “Vemos muy poca seguridad por la zona y lo que solicitamos es más presencia policial”, señaló muy preocupado.