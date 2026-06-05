El alcalde de Sullana, Marlem Mogollón Meca, solicitó el fortalecimiento de la presencia policial y la intervención de unidades especializadas en investigación criminal en su jurisdicción. Dicho pedido fue realizado durante su participación en la sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), ante la reciente ola de crímenes registrados en esta provincia.

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Señaló que la principal preocupación de la población continúa siendo el sicariato y la presencia de organizaciones criminales, por lo que solicitó reforzar las labores de inteligencia e investigación especializada en la localidad.

Asimismo, pidió al Gobierno Central destinar mayores recursos al Ministerio Público para fortalecer la labor fiscal y mejorar la capacidad de respuesta frente a delitos de alta complejidad.

La autoridad también expresó la necesidad de contar con el apoyo permanente de la Policía Nacional para ejecutar acciones de fiscalización y recuperación de espacios públicos, especialmente en zonas donde se desarrollan obras de infraestructura. Como ejemplo, mencionó la avenida Buenos Aires, donde comerciantes informales ocupan áreas en construcción, generando riesgos para su integridad y dificultando el avance de los trabajos.