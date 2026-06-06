Efectivos de la Policía de Carreteras de Marcavelica intervinieron un camión en la provincia de Sullana e incautaron diversas cajas de tomate de contrabando de procedencia ecuatoriana, cargamento valorizado en más de S/120,000.

[PUEDES VER: Diez minutos duró el reglaje al alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Febre]

La intervención se realizó en el kilómetro 47 de la carretera Sullana-Lancones, donde se hallaron decenas de cajas de cartón embaladas con dicho producto. Asimismo, las autoridades decomisaron balones de gas y otros productos agrícolas, y detuvieron a dos personas.

Ante esto, la Policía puso lo incautado y a los detenidos a disposición de la unidad correspondiente en coordinación con la representante del Ministerio Público de turno. Mientras a los intervenidos se les habría iniciado una investigación preliminar por el presunto delito aduanero en la modalidad de contrabando.