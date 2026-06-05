A medida que avanzan las investigaciones del Grupo Especial de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura y la fiscalía, se conoció que los delincuentes siguieron aproximadamente más de 10 minutos al alcalde de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Calle Febre, desde que salió del local municipal hasta el sector El Condado, donde lo acribillaron y asesinaron.

Según la visualización de las imágenes de las cámaras de seguridad del sistema de videovigilancia de Veintiséis de Octubre, los delincuentes comienzan a seguir a Febre Calle desde la 1:45 de la tarde del jueves 21 de mayo, momento en que se retira de la comuna a bordo de la camioneta de placa de rodaje P4Y – 498 conducido por Jorge Luis Chau Aranda y es seguida por la motocicleta de matrícula 9713-NP que manejaba el investigado, Deyvis Omar Gallo Lozada.

En otras imágenes, a la 1:56 de la tarde, se observa la misma motocicleta circular a gran velocidad por las calles aledañas al lugar en donde fue interceptado por los delincuentes y asesinado.

Ese mismo día, tras cometer el crimen, de acuerdo con los mensajes de WhatsApp entre el supuesto conductor de la motocicleta que realizó el reglaje, Deyvi Gallo Lozada revela como planificación huir de Piura y esconderse.

A las 02:23 p.m., los implicados se escriben diciendo: “Causa, estamos saliendo ya”...“Váyanse. Yo estoy jodido”, “Yo me bajé de la moto para transbordar”, “Los chibolos ya salieron”., “Sal en un taxi piola”, “No salgas para nada hasta que se puedan arreglar las cosas”, entre otros, según las conversaciones a las que la policía y fiscalía tuvieron acceso y que han sido presentadas durante la audiencia de prisión preventiva contra los cinco presuntos implicados en el crimen de Febre Calle.

Ese mismo día, Gallo solicita a uno de sus contactos dinero para huir al Ecuador: “Hazme un favor. Yapéame 100 soles”, “Estoy yéndome para Ecuador”.

Al día siguiente, los implicados continúan comunicándose: “Habla, Chelo, ¿Dónde andas?”, “Estoy en una casa por Las Lomas”; lugar donde precisamente fue intervenido Gallo Lozada junto a su hermano y cuñada.

Hoy, desde las 8:15 de la mañana, se continuará con la audiencia de prisión preventiva contra los cinco implicados, quienes serían los presuntos responsables del crimen del alcalde, Víctor Hugo Febre Calle.