Después de años de espera, cientos de familias de los sectores Mirador Campo Verde y Campo Verde, en el centro poblado San Miguel (Pisco), ya cuentan con servicios de agua potable y alcantarillado tras la culminación de dos proyectos de saneamiento ejecutados por la Municipalidad Provincial de Pisco.

Calidad de vida

Las obras fueron inauguradas por el alcalde de Pisco, Pedro Fuentes. Según la información proporcionada durante el acto, la inversión destinada a ambos proyectos ascendió a S/ 3 millones 953 mil y permitió la instalación de 420 conexiones domiciliarias de agua potable y 245 conexiones de alcantarillado.

Representantes vecinales señalaron que gran parte de la población enfrentaba durante años problemas de abastecimiento, con suministro de agua restringido por horas o incluso días, situación que obligaba a muchas familias a almacenar agua para cubrir sus necesidades diarias.

“Hoy podemos decir que contamos con agua potable para la totalidad de nuestro sector y con una importante cobertura de alcantarillado”, expresó Yuliana Guillén, presidenta del centro poblado Campo Verde.

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