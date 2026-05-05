La reconstrucción de la nueva infraestructura del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Federico Uranga”, ubicado en el distrito de Independencia, en la provincia de Pisco, viene registrando un avance significativo del 80%, en lo que es considerado uno de los proyectos educativos más importantes en la zona en los últimos años.

Modernos laboratorios

La obra, que supera los 13 millones de soles de inversión, contempla la construcción de modernos pabellones de hasta cuatro niveles, con ambientes diseñados para formación técnica especializada. Según el proyecto, la infraestructura busca responder a la creciente demanda de educación superior tecnológica en la provincia, así como mejorar las condiciones en las que actualmente se desarrollan las actividades académicas.

En el lugar se vienen implementando laboratorios de alta tecnología y áreas de producción que estarán orientadas a la transformación de productos locales. Entre ellos se consideran procesos vinculados a derivados lácteos, frutas de la zona y el fortalecimiento de la cadena productiva del pisco, uno de los principales productos emblemáticos del valle.

La propuesta no solo apunta a la formación teórica, sino también a un enfoque práctico, donde los estudiantes puedan desarrollar procesos productivos reales. En ese sentido, se espera que jóvenes de Independencia, Humay, San Clemente y otros distritos cercanos puedan acceder a espacios donde se fomente la innovación, la transformación de materias primas y la generación de valor agregado.

En la zona, este tipo de infraestructura es vista como una oportunidad para acercar la educación técnica al desarrollo económico local, especialmente en sectores agrícolas y productivos que caracterizan al valle de Pisco. La expectativa de los pobladores es que el instituto no solo forme profesionales, sino que también se convierta en un punto de apoyo para emprendimientos y pequeñas cadenas productivas.

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