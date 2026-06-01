El sector Ejército de Salvación, en el distrito de San Clemente (Pisco), viene siendo intervenido con un proyecto de mejoramiento vial valorizado en más de cuatro millones de soles, obra que busca transformar las condiciones de transitabilidad y elevar la calidad de vida de los vecinos de la zona.

Kilómetros de pistas

Los trabajos, ejecutados por el Gobierno Regional de Ica, incluyen labores de compactación de terreno, construcción de veredas, muros de contención y rampas de accesibilidad destinadas a personas con discapacidad.

La intervención apunta a mejorar tanto el tránsito peatonal como vehicular en uno de los sectores que durante años enfrentó problemas por vías deterioradas y presencia constante de polvo generado por calles sin pavimentar.

Según se informó, uno de los principales objetivos de la obra es reducir la contaminación causada por el polvo en suspensión, situación que afecta directamente la salud de los vecinos y genera complicaciones respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores.

Además, la nueva infraestructura permitirá un acceso más eficiente para unidades de serenazgo, vehículos de emergencia, transporte público y servicios de limpieza pública.

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