Escribo estas líneas antes del debate presidencial entre los finalistas Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, pero me llamó mucho la atención el análisis electoral del director del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, quien despelleja, curiosamente, el desempeño de los electores desde el ámbito de la explotación de los máximos recursos naturales del país: el agro y la minería, de derecha e izquierda, respectivamente. ¿Es también la segunda vuelta de ambos sectores?

Es curioso que la gran mayoría de los votos de izquierda haya provenido de las zonas mineras, un sector que, entre el 2005 y 2013, logró un crecimiento económico a tasas cercanas al 6,6 % y redujo la pobreza de un 59 % en 2004 a 22,7 % en 2014. Por eso, llama la atención que donde haya habido bonanza monetaria la gente pida un cambio de política económica.

Julio Velarde sostiene que la postura de estos electores de los corredores mineros se debe a que los recursos del canon no se han transformado en mejoras en infraestructura y servicios básicos. Provincias ricas en minerales siguen siendo pobres a pesar de los miles de millones de soles que perciben cada año. Algunos les echan la culpa a los alcaldes por no saber invertir.

En las zonas donde la agroexportación manda, se puede decir que la diferencia con la minería es el desarrollo en la costa. Piura, Lambayeque, La Libertad e Ica son regiones más prósperas que las del sur, con mejores carreteras, hospitales y colegios, accesibles a la capital por vía área y terrestre, además de los mejores terminales portuarios. Por lo tanto, aparentemente, a los ciudadanos les va bien con el modelo económico: hay empleo masivo en las agroexportadoras, aunque con menos beneficios que las empresas normales. Veamos si es también la otra segunda vuelta entre los votantes de la minería y la agroexportación, como deduce Velarde.