Diversas acciones en infraestructura, educación y seguridad vial, viene ejecutando el Gobierno Regional en la región Ica como parte de intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de vida en varias provincias.

Desarrollo regional

En el distrito de San Clemente, en la provincia de Pisco, se desarrolla una obra vial en el sector Grupo 5 que contempla la construcción de aproximadamente 120 mil metros cuadrados de pavimento.

El proyecto incluye veredas, rampas, áreas verdes y señalización, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reducir la presencia de polvo en la zona. Vecinos destacan que estas mejoras también favorecen la conectividad y el desarrollo de actividades económicas.

En la provincia de Chincha, específicamente en el distrito de Tambo de Mora, se ejecutan trabajos de mejoramiento en la institución educativa N.º 22779 San Martín de Porres. Las labores comprenden la instalación de un nuevo techo, la remodelación del área de cocina y la implementación de luminarias LED, con la finalidad de brindar espacios más seguros y adecuados para la comunidad estudiantil.

Por otro lado, en el distrito de Subtanjalla, más de mil estudiantes participan en jornadas de capacitación en el marco del Plan Regional de Seguridad Vial 2026. Estas actividades buscan fomentar una cultura de prevención y respeto a las normas de tránsito desde edades tempranas, mediante dinámicas educativas en distintas instituciones.

Las intervenciones se realizaron en centros educativos como la I.E. San Antonio de Coprodeli (niveles primaria y secundaria), la I.E. N.º 22358 (primaria) y la I.E. Andrés Avelino Cáceres (secundaria), donde se desarrollaron sesiones orientadas a la educación vial.

Estas acciones forman parte de una serie de iniciativas que apuntan a fortalecer la infraestructura urbana, mejorar el acceso a servicios educativos y promover prácticas seguras en la vía pública en distintos puntos de la región.

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