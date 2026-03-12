El Gobierno Regional de Ica anunció avances significativos en la obra de mejoramiento vial del sector Grupo 5, en el distrito de San Clemente, en la provincia de Pisco. El proyecto, con una inversión de 52 millones de soles, contempla la intervención de más de 100 calles, buscando mejorar la conectividad, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos de la zona.

Esperaron por décadas

Actualmente, las cuadrillas de trabajo ejecutan labores de nivelación de terreno, afirmado y compactación del suelo, así como la preparación de bases para la futura pavimentación y veredas. La obra permitirá conectar estratégicamente distintos sectores del distrito con la Panamericana Sur, eliminando la presencia de polvo y arena en las vías y facilitando la movilidad de peatones y vehículos.

Se estima que más de 8,000 ciudadanos se verán beneficiados directamente por la infraestructura, que promete ofrecer un entorno más seguro y transitable para las familias de San Clemente.

El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, destacó la importancia de la inversión y el impacto social de la obra. “Mi prioridad es llevar progreso a los sectores que fueron postergados por décadas, y hoy lo estamos haciendo realidad en San Clemente con una inversión histórica de más de 52 millones de soles”, señaló.

Asimismo, el gobernador resaltó que este proyecto va más allá del asfaltado: “Se trata de transformar 30 años de olvido y polvo en vías modernas que dignifiquen la vida de miles de familias pisqueñas”, dijo.

Las labores continuarán con un importante despliegue de maquinaria pesada y personal técnico, garantizando que el proyecto cumpla los plazos y estándares de calidad previstos.

