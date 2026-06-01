En la bodega de un bus de la empresa de transportes San Martín oficiales de Aduana encontraron paquetes de cartón conteniendo una sustancia ilícita que lugo fue identificada como marihuana.

La intervención se efectuó en el kilómetro 65 de la carretera Binacional en el tramo entre la ciudad de Moquegua y el poblado de Desaguadero (Puno), éste domingo a las 1:40 horas. Se sospecha que la unidad haya partido desde Tacna teniendo la ruta usual hacia la región altiplánica.

Paquetes con sustancia ilícita eran trasladadas en la bodega. (Foto: Difusión)

Detienen a dos conductores

El bus era conducido por los choferes Vins EddySalluca Mamani y Agripino Jamachi Curasi (69), ya que es un viaje de aproximadamente 10 horas. El vehículo fue trasladado hasta la sede del Área Antidrogas de la Policía Nacional de Moquegua donde se contabilizó 192.5 kilos de marihuana.

Los dos choferes Vins EddySalluca Mamani y Agripino Jamachi Curasi (69) fueron detenidos. Luego de identificar a cada uno de los pasajeros se les dejó proseguir su viaje, sin embargo se continuará la investigación por si tiene que requerirse a alguno de ellos.

El bus era conducido por Vins Eddy Salluca Mamani (29) y Agripino Jamachi Curasi (69). (Difusión)

Pasajeros efectuaron reclamos

Cabe anotar que durante la intervención, los pasajeros exigieron que se les permita a ellos seguir su viaje. Los efectivos impusieron su autoridad y trasladaron el vehículo hasta la sede policial para salvaguardar su integridad, la custodia de los bienes y garantizar las diligencias.