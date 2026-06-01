Atlético Grau inició con buen pie su participación en la Liga Nacional Juvenil que organiza la Federación Peruana de Fútbol, que se jugó en la instalaciones de la Villa Santa Ana ante el representativo de UTC de Cajamarca.

El equipo de la Sub 16 los derrotó por 3-0, con goles de Jorge Cardozo, Danilo Valdiviezo y Saúl Imán, dejando el equipo grata impresión.

Mientras la Sub 18, de la mano de su goleador Henri Espinoza, quien hizo un triplete, le ganó por 6-1 a los cajamarquinos. Los goles restantes fueron obra de Ronald Guerrero, Joaquín Remicio y Franchescoly Mozombite.

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LOS “CHURRITOS”

Mientras tanto el equipos de Alianza Atlético en el mismo grupo, en la categoría Sub 18 ganó por la mínima diferencia a Carlos A. Mannucci con gol de Danel Chilo, partido jugado en el campo de la UPAIO en Trujillo.

En la sub 16 no pudo con el mismo equipo y cayó goleado por un score de 5 goles a uno.

Cabe señalar que el Grupo “A” lo conforman, además, FC Cajamarca, Juan Pablo II, Comerciantes Unidos y César Vallejo.