Siete viviendas de material rústico fueron arrasadas por el fuego en un incendio que se registró en la ampliación del sector Loma de Teodomiro en la provincia de Sullana. Según testimonios de los vecinos, el siniestro habría sido provocado por ciudadanos extranjeros, presuntamente debido a deudas que algunos afectados mantienen con ellos.

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Ocurrió cerca de las 11:30 de la mañana del viernes 10 de abril, cuando el fuego de inicio en una vivienda de la manzana C y se propagó rápidamente a dos casas más de la calle Miguel Zapata Cortés y cuatro inmuebles más del pasaje Salaverry.

Entre los afectados se encuentra una tienda de abarrotes y una mototaxi que quedó inservible. Asimismo, camas, cómodas, muebles, roperos, ventiladores, ropa y otros enseres.

Los vecinos con la poca agua que cuentan, trataron de apagar las llamas e incluso con ayuda de arena. Aunque los bomberos de la Compañía 43 sofocaron totalmente el fuego y evitaron que se extienda a más casas.