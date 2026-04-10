El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de la provincia de Sullana ordenó cinco meses de prisión preventiva a Bryan Alexis Paico Santos por presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de porte de municiones.

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El juez Anthony Vargas Jiménez declaró fundado el requerimiento del representante del Ministerio Público. El magistrado considera que en este tiempo se pueden llevar a cabo las diligencias pendientes, así como las demás etapas del proceso penal: acusación y juicio oral y lectura de sentencia.

Tras recalcar que hay sospecha fuerte de la comisión del delito referido de parte del imputado, por la existencia de graves y fundados elementos de convicción; la pena a imponerse, de encontrarse culpable sería no menor de ocho años y la falta de arraigos domiciliaria, familiar y laboral de calidad.

Según requerimiento fiscal, el encausado fue intervenido la madrugada del 31 de marzo del presente durante un operativo policial, horas después de la muerte del empresario Daniel Agurto y el policía Kevin Quezada.

La detención se produjo en su vivienda del asentamiento Esteban Pavletich del distrito de Bellavista, luego que arrojó una bolsa con dos proyectiles y en el registro de su casa, se encontró otra bolsa con ocho municiones calibre 9 milímetros, sin percutir.