Los propietarios de restaurantes, mototaxistas, obreros y dirigentes vecinales marcharon por las principales calles y bloquearon la carretera Panamericana para exigir el reinicio de obras paralizadas y medidas urgentes para frenar la criminalidad en la provincia de Sullana. Además, realizaron un plantón en la Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo” del Gobierno Regional para reclamar la culminación de la carretera Turicarami-Jíbito.

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La movilización se inició en la plazuela Miguel Grau y recorrió varias cuadras de la avenida José de Lama hasta llegar a la Panamericana. En dicha intersección, bloquearon la vía durante más de dos horas portando carteles y pancartas.

Ellos reclamaron por la carretera Turicarami-Jíbito a cargo del Gobierno Regional de Piura. Asimismo, por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), a cargo del Gobierno Central, las cuales se encuentran inconclusas y paralizadas, y ha dejado varias calles afectadas y llenas de zanjas.

El secretario general de la Junta Vecinal Comunal (Juveco) de la urbanización Santa Rosa, Tito Peña Acaro, cuestionó la paralización de la vía Turicarami-Jíbito por la polvareda. “Por donde vivimos cerca de la calle Juan Bosco, pasan los camiones y nos está afectando gravemente la polvardea porque no echan ni agua. El gobernador debe cumplir (su palabra) y se termine el proyecto. Es una marcha para que las autoridades tomen conciencia y hagan las cosas bien. Ya estamos cansados de que nos tomen el pelo, no cumplen con los tiempos debidos y dejan las obras abandonadas”, dijo.

Mientras el regidor Segundo Gallo indicó que la población está pagando las consecuencias de las obras paralizadas. “Junto a la población estamos de pie para exigirle, primero, al Gobierno Regional que de por reiniciado esta obra Turicarami que está paralizada. El culpable es el Gobierno Regional y su equipo. Hoy las consecuencias las sufre la población de Sullana y los transportistas. Ese es el perjuicio total que estamos pagando. También le exigimos al Gobierno Central que inicie la PTAR que está paralizada por muchos años. También la PTAP y el colegio Salaverry”, indicó Gallo.

Por su parte, el concejal Oswaldo “Nacho” Clavijo dijo que la polvareda está afectando a muchos niños. “No podemos ser indiferentes ante el abandono de esta obra (Turicarami). Exigimos al Gobierno Regional su reinico inmediato debido a que están ocasionando daños y pérdidas millonarias. Además, la polvareda está generando enfermedades respiratorias en niños y ancianos. También hay negocios que han quebrado. Le exigimos al señor Lucho Neyra que reanude esta obra”, dijo.

Mientras el presidente de la Asociación de Restaurantes de Sullana, Jhony Paz, pidió a la población que se una y no permita que más obras se paralicen. “Sullana no puede quedar en atraso por tantas obras paralizadas. No podemos quedar como una ciudad con desagues colapsados. Las autoridades deben entender que Sullana tiene que cambiar”, señaló.

Asimismo, dirigentes y pobladores del sector oeste como la zona Cola del Alacrán y otras protestaron con carteles y pidieron al Gobierno Central que frene la ola delincuencial y el sicariato, que está cobrando la vida de varios obreros y ciudadanos.

Ante esto, la Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna” informó que están trabajando en la elaboración del expediente técnico del saldo de obra para retomar los trabajos en el menor tiempo posible. Esto, luego de culminar la constatación física de la obra y determinar el estado real del proyecto.