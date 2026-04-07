En un operativo realizado en diversos sectores, las autoridades multaron y clausuraron tres bares y una discoteca que funcionaban sin la documentación en regla en la provincia de Sullana.

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Uno de los bares intervenidos está ubicado en el asentamiento Jesús María al cual le impusieron una multa del 25% de una UIT. Además, fue clausurado por 20 días debido a la falta de licencia de funcionamiento.

Otro local sancionados está situado en la calle Andrés Garrido del asentamiento El Obrero por no contar con la documentación legal para su funcionamiento. Le aplicaron una multa del 25% de una UIT y clausurado por 30 días.

Asimismo, un bar en la calle Miguel Checa del mismo asentamiento, fue hallado operando a pesar de tener una clausura temporal vigente. Ante el desacato, se procedió a imponer una multa del 200% de una UIT y al decomiso de bienes, incluyendo mesas, sillas, una rocola y gran cantidad de cajas de cerveza.

Asimismo visitaron una discoteca en la avenida Champagnat, urbanización Santa Rosa, donde se constató la presencia de clientes consumiendo alcohol y una orquesta en vivo. El establecimiento fue multado con el 200% de una UIT y recibió una clausura temporal de 30 días por exceder el horario de atención permitido por la municipalidad.

El operativo fue realizado por los fiscales Sara Vidal y Kevin Antón, y contaron con el apoyo de la Subgerencia de Control Municipal y Fiscalización de la Municipalidad de Sullana y la Policía Nacional.

En los establecimientos, el personal de la PNP realizó el control de identidad a los asistentes (varones y mujeres), arrojando resultados negativos para requisitorias vigentes y para la presencia de menores de edad.

Los representantes del Ministerio Público exhortaron a los propietarios y encargados de los locales a subsanar las observaciones y acatar estrictamente las disposiciones municipales. Se les advirtió que el incumplimiento de estas órdenes podría derivar en acciones legales por la presunta comisión del delito de desacato y desobediencia a la autoridad.