Un nuevo episodio de violencia sacude a la provincia de Sullana. Un hombre fue acribillado de más de 15 balazos cuando se encontraba departiendo en compañía de un grupo de personas.

La víctima identificada como Miguel Ángel Sandoval Baca 39 años), conocido como “Borrao Miguel”, fue asesinado a tiros cuando se encontraba en la puerta de su vivienda, ubicada en el asentamiento humano 17 de Enero, sector Par Vial, en la Perla del Chira.

El hecho sucedió luego que un sicario llegara en una motocicleta y tras sacar el arma de fuego le disparó directamente a quemarropa, mientras que otra persona intentó defenderlo, pero también fue baleado, quedando herido.

A pesar de que Sandoval fue trasladado de emergencia al Hospital de Apoyo II-2, los médicos solo pudieron certificar que llegó cadáver. Las demás personas que estaban en el lugar salieron ilesas ya que pudieron salir corriendo del lugar.

Hasta el lugar llegaron los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para iniciar las diligencias y dar con los responsables de este crimen.

En un video de las cámaras de seguridad se observa el rostro del sicario que acabó con la vida de esta persona.