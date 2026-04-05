Sicarios desataron una balacera en el distrito de Castilla, acabando con la vida de un sujeto tras propinarle cerca de 11 balazos en la cabeza y tórax, cuando se encontraba en una tienda ubicada a la altura de la avenida Progreso.

Un nuevo hecho de sangre conmocionó al distrito de Castilla la tarde de ayer sábado. Edson Leonel Palacios Ojeda (a) “Buggi”, de 38 años, falleció de manera instantánea tras ser atacado por un sicario cuando se encontraba por la cuadra 18 de la avenida Progreso, a inmediaciones del colegio Miguel Cortés, en el distrito de Castilla.

La víctima se encontraba conversando con otra persona para luego ingresar a una tienda, cuando de pronto hace la aparición un sujeto que llevaba puesto un casco de seguridad y le dispara en la cabeza haciendo que el sujeto caiga al piso. No obstante, el sicario le sigue disparando y se escucha cerca de 11 balazos que le causaron la muerte instantáneamente. Tras el ataque, el sicario fugo con rumbo desconocido.

Al lugar llegaron los efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura y peritos especializados para iniciar las pesquisas respectivas. Asimismo, el fiscal de turno se presentó en la zona para autorizar el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue de la ciudad, donde se realizarán las diligencias de correspondientes.

Según fuentes policiales, el sujeto acribillado registra una denuncia por violación sexual, robo agravado y tenencia ilegal de arma de fuego y un ingreso al penal de Piura.