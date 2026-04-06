La noche del sábado, un fiscal fue atacado a balazos por dos delincuentes para despojarlo de sus pertenencias mientras se encontraba por las calles en pleno centro histórico de Piura. La víctima fue evacuada de emergencia al hospital José Cayetano Heredia, en Castilla.

El fiscal del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Morropón–Chulucanas, identificado como C. L. T. V. (50 años) fue víctima de un asalto la noche del sábado en el centro de Piura. El magistrado fue interceptado por dos delincuentes armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes lo amenazaron para robarle y al poner resistencia fue baleado por los sujetos.

Según fuentes policiales, el agraviado manifestó que, el hecho ocurrió a inmediaciones de las calles Libertad con Lambayeque, donde uno de los hampones descendió del vehículo menor y tras amenazarlo con el arma de fuego logró despojarlo de una cadena de oro y su billetera que contenía sus documentos personales, tarjetas de crédito y la suma de 250 soles.

La víctima, que se encontraba en compañía de su familia entre ellos un menor de edad que presenció el ataque, fue trasladada de emergencia al hospital José Cayetano Heredia, en Castilla, donde el médico de turno, Gustavo Cahúl Larrea, le diagnosticó una herida penetrante en la pierna derecha causada por un proyectil de arma de fuego.

Asimismo, el fiscal denunció que los sujetos portaban cascos cerrados para evitar ser identificados. Ante la rapidez del acto delictivo, el hombre no pudo visualizar la placa de rodaje de la motocicleta, los mismos que huyeron con rumbo desconocido.

Tras la denuncia interpuesta en la comisaría de Castilla, las autoridades policiales iniciaron las investigaciones pertinentes. Se espera que el registro de las cámaras de seguridad facilite la identificación de los delincuentes, mientras la víctima permanece internada bajo observación médica en dicho nosocomio.