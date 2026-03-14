El empresario piurano Pablo Seminario Malara falleció este 13 de marzo luego de permanecer varias semanas hospitalizado tras resultar gravemente herido durante un ataque armado ocurrido en su vivienda, ubicada en la urbanización Santa Ana, en la ciudad de Piura.

El hecho se registró el pasado 29 de enero, cuando, según las investigaciones fiscales, la víctima habría intentado impedir el robo de su camioneta dentro de su domicilio, situado cerca del Parque de las Aguas. En ese momento, uno de los presuntos delincuentes le disparó en varias ocasiones.

Tras el ataque, vecinos del sector auxiliaron al empresario y lo trasladaron de emergencia a un centro de salud. Posteriormente, el 31 de enero fue ingresado al Hospital III José Cayetano Heredia de EsSalud, donde los médicos diagnosticaron un trauma abdominal causado por proyectil de arma de fuego.

El reporte médico indicó que el paciente presentaba lesiones severas en las astas intestinales y en la unión uretrovesical.

Pese a los esfuerzos del personal de salud y al tratamiento especializado recibido, el empresario no logró recuperarse y finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.