Un grupo de sicarios asesinó de cinco balazos a un agricultor y padre de familia, en momento que se encontraba conversando con sus seres queridos en el interior de su vivienda, en la provincia de Sullana.

Este hecho ocurrió cerca de las 8:30 de la noche del último domingo, cuando Jim Paul Mariñas Álvarez, de 30 años, se encontraba reunido con su esposa, hermana, cuñados y otros familiares en la sala de su inmueble de la manzana F-10 en el centro poblado Nueva Esperanza en Cieneguillo Centro.

En ese instante, llegó un sicario que se paró en la puerta de la casa y disparó seis balazos a Mariñas, los cuales le cayeron en el pecho y otras partes del cuerpo. Incluso, en ese instante, salían del interior unas menores y tuvieron que regresarse corriendo ante los gritos desesperados de sus familiares.

Tras ello, el criminal salió corriendo y a unos metros subió a una motocicleta, según escucharon los vecinos y familiares.

Mal herido, fue trasladado al Hospital II-2 de la avenida Santa Rosa, pero lamentablemente llegó sin vida.

Sus seres queridos indicaron que no se explican porqué lo mataron, ya que no había sido extorsionado y se dedicaba a trabajar y a estar con su familia.“No entendemos porqué lo han matado. Era una persona buena, trabajador y quería mucho a su familia. No se metía con nadie”, señaló una familiar que estuvo durante el ataque a Jim Mariñas.

La víctima se dedicaba a la agricultura. Además, trabajaba para una tienda de su cuñado. Deja una viuda y una hija de 6 años.

Sus restos están siendo velados en su casa de la manzana F-10 en el sector de Nueva Esperanza, Cieneguillo Centro, cerca al cementerio de dicha zona.

“Lo que exigimos es justicia, den con los criminales y que se esclarezca el hecho, porque su muerte no puede quedar impune”, dijo uno de sus familiares.

ataque en el bar. Mientras que en el asentamiento Villa Primavera, en Sullana, otro grupo de sicarios a bordo de una motocicleta, llegó a un bar y desataron una balacera en el exterior, hiriendo a 2 hombres y a la dueña del local. Esto sucedió en la antigua carretera Sullana a Sojo, cerca al coliseo deportivo, José Dioses La Madrid.

Uno de los atacantes disparó contra una mesa del bar “Mi Karina”, donde estaban Elvis Atarama y Guadalupe Ruíz.

El primero terminó con un balazo en el tórax y otro en el muslo izquierdo.

Mientras que su amigo resultó con tiros en el brazo, pie y en el glúteo derecho.

Aunque la que llevó la peor parte fue la dueña del local, Karina Farfán Mendoza, de 42 años, quien recibió un balazo en el abdomen y fue sometida a una operación en el Hospital II-2 y se supo que su estado de salud es muy delicado.

Incluso el atacante le disparó y mató a tiros un perro, debido a que empezó a ladrarlo durante el hecho.