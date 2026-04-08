Accidente se registró en la carretera Panamericana en Sullana
Accidente se registró en la carretera Panamericana en Sullana

Un padre de familia que trabajaba como chofer, falleció tras un violento choque entre su mototaxi y una camioneta cuando se dirigía a dejar una carrera por la carretera Panamericana, en la .

El accidente se registró cerca de las 6:50 del martes 7 de abril, cuando Víctor Valencia Merino (59) conducía su mototaxi trasladando a un pasajero hacia su centro de labores en el cercado de la ciudad.Al llegar a la altura del centro de eventos Flamingoh ocurrió el choque entre su vehículo menor y la camioneta H2T-926.

Debido al violento impacto, Valencia quedó tendido e inconsciente en la pista.Tras ello, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Apoyo II-2 de Sullana.

En tanto, el pasajero que iba en la mototaxi resultó con heridas en la cara y diferentes hematomas en el cuerpo y fue conducido a una clínica local, donde permanece internado y se supo que su estado de salud es estable.

Los efectivos policiales de la comisaría El Obrero realizaron las diligencias en el lugar y están a cargo de las investigaciones. Además, ambos vehículos fueron conducidos a la dicha dependencia policial.

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