Un padre de familia que trabajaba como chofer, falleció tras un violento choque entre su mototaxi y una camioneta cuando se dirigía a dejar una carrera por la carretera Panamericana, en la provincia de Sullana.

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El accidente se registró cerca de las 6:50 del martes 7 de abril, cuando Víctor Valencia Merino (59) conducía su mototaxi trasladando a un pasajero hacia su centro de labores en el cercado de la ciudad.Al llegar a la altura del centro de eventos Flamingoh ocurrió el choque entre su vehículo menor y la camioneta H2T-926.

Debido al violento impacto, Valencia quedó tendido e inconsciente en la pista.Tras ello, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Apoyo II-2 de Sullana.

En tanto, el pasajero que iba en la mototaxi resultó con heridas en la cara y diferentes hematomas en el cuerpo y fue conducido a una clínica local, donde permanece internado y se supo que su estado de salud es estable.

Los efectivos policiales de la comisaría El Obrero realizaron las diligencias en el lugar y están a cargo de las investigaciones. Además, ambos vehículos fueron conducidos a la dicha dependencia policial.