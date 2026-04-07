Con el alma y corazón destrozado sus familiares y amigos de las hermanas Vilma (30) y Aracely Gonzales Naira (17), participaron de su sepelio en la provincia de Huancabamba. Ellas fallecieron el pasado viernes tras ser arrastradas por las aguas del río Piura.

Desde las primeras horas de la mañana de ayer lunes en medio de conmovedoras escenas de dolor, los ataúdes de ambas hermanas fueron cargados en hombros y llevados primero a la iglesia donde se realizó una misa de cuerpo presente.

Posteriormente, sus cuerpos fueron llevados hasta el cementerio San Benito de Palermo en la provincia de Huancabamba, donde fueron sepultadas. Recordaron que las jóvenes eran muy unidas.

Ambos cuerpos fueron recibidos el domingo por sus familiares, amigos y una delegación de la institución educativa María Inmaculada, quienes se congregaron para recibir el cortejo fúnebre desde el óvalo del barrio Ramón Castilla. Entre los presentes destacaron docentes y excompañeras de las fallecidas, pertenecientes a las promociones 2008 y 2025, quienes rindieron homenaje a las jóvenes huancabambinas cuya partida ha conmocionado a la provincia.

El fatídico hecho ocurrió la tarde del último viernes en el sector de Chapairá, en el Bajo Piura. Ambas hermanas ingresaron al río con la intención de refrescarse, pero lamentablemente, quedaron atrapadas en la arena y arcilla en una zona profunda, siendo reportadas como desaparecidas poco después. El sábado a las 9: 20 am. se confirmó el hallazgo de los cuerpos.