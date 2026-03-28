A nueve años de la inundación que marcó a Piura, la región se encuentra en un estado de vulnerabilidad alarmante. Especialistas y sociedad civil indicaron que Piura podría volverse a inundar si no se actúa rápidamente.

Mela Salazar, Andrés Farfán y Julio Gianella, explicaron que existe una mezcla de indignación y temor ante la falta de ejecución de proyectos prioritarios para el control de inundaciones y el manejo integral de la cuenca del río Piura.

Para Salazar, la situación actual es crítica y la falta de inundaciones recientes se debe más a la “Divina providencia” que a una gestión gubernamental eficiente.

“Siempre vamos a destiempo, al gobierno regional, dónde está el presupuesto de lo que ha ejecutado en obras de prevención, no hay nada, son trabajos prioritarios el manejo de la cuenca, el control de inundaciones, no se hace nada. Este gobierno regional no ha hecho nada en prevención, solo se ha dedicado a hacer canchitas y calles”, dijo.

Por su parte, el Ing. Andrés Farfán subrayó la magnitud de los daños económicos y humanos sufridos en 2017, con pérdidas cercanas a los 3,500 millones de dólares y miles de familias afectadas. Advirtió que la vulnerabilidad de Piura ha aumentado drásticamente debido a la colmatación del lecho del río, señalando que hoy en día la ciudad podría inundarse con un caudal de apenas 2,000 metros cúbicos por segundo.

“Trabajar en una descolmatación antitécnica es seguir botando la plata”, enfatizó, exigiendo la participación de profesionales de campo que conozcan la realidad del río.

Mientras tanto, el Arq. Julio Gianella coincidió en señalar al puente Cáceres como el punto más vulnerable de toda la cuenca. Recordó que en 2017 el agua sobrepasó la plataforma del puente, inundando gran parte de Piura y Castilla. Para el arquitecto, la solución transitoria urgente es la ampliación del cauce en este sector.