La mañana de ayer, fueron hallados los cuerpos de las dos hermanas que desaparecieron en las aguas del río Piura, a la altura del caserío Chapairá, en el Medio Piura, distrito de Castilla. En un hallazgo conmovedor, las víctimas fueron encontradas abrazadas.

el hallazgo. Alrededor de las 9:30 de la mañana de ayer, los agentes de la Unidad de Salvataje de la Policía y de la comisaría de Tacalá localizaron los cuerpos de las hermanas Vilma (32 años) y de Aracely del Carmen Gonzales Naira (17). El hallazgo fue el resultado de un intenso operativo de búsqueda por parte de ambas unidades y de la misma familia que llegó hasta la zona tras reportar su desaparición.

Las jóvenes desaparecieron la tarde del pasado viernes tras acudir con un grupo de amigos y familiares al río Piura para disfrutar del feriado largo por Semana Santa, sin presagiar que sería su último día de vida. Sus cuerpos fueron hallados a un kilómetro de la zona conocida como “La Laguna”, un ramal del río ubicado en el sector oeste del caserío Chapairá, en el distrito de Castilla.

Tras el hallazgo, el personal de Salvataje informó que las hermanas se encontraban atrapadas y abrazadas entre sí. Los rescatistas realizaron denodados esfuerzos para retirar los cuerpos y trasladarlas a la orilla del río, donde sus familiares las esperaban en medio de una profunda consternación.

​El fiscal de turno acudió al lugar para proceder con el levantamiento de los cadáveres y su traslado a la morgue de Piura. Allí, hermanos y familiares realizaron las diligencias de ley para retirar los restos y llevarlos a velarlos.

Según sus familiares, los cuerpos de las dos víctimas son veladas en el A.H Ciudad del Niño, en Castilla, y a la medianoche serán trasladados hasta Huancabamba, de donde son naturales. Al parecer el sepelio se realizará hoy domingo.

Las dos hermanas dejan en el profundo dolor a sus padres y seis hermanos. Según allegados, la menor de ellas tenía previsto iniciar su universidad en los próximos días. La mayor, que convivía con su pareja, también deja a su familia en el profundo dolor.

A través de las redes sociales, sus amigos lamentaron la pronta partida de ambas mujeres e instaron a la población a no ingresar al río Piura. Advirtieron sobre la peligrosidad de sus aguas, las cuales ya han cobrado la vida de varios jóvenes.