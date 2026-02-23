Dos adolescentes fueron reportados como desaparecidos en las aguas de la represa Los Ejidos, en Piura. Las víctimas habrían llegado junto a otros acompañantes, menores de edad, hasta este lugar para refrescarse ante las altas temperaturas en la ciudad.

Las víctimas son N.R.R (13 años) y P.I.A.G (17 años), quienes llegaron hasta la represa Los Ejidos para bañarse en compañía de los menores E.T.M (17 años) y E.R.R (14 años), esta última, hermana de una de las personas desaparecidas. El hecho se registró cerca del mediodía de ayer domingo.

Según las investigaciones preliminares, los adolescentes se habrían reunido, ya que todos son vecinos del asentamiento humano Los Algarrobos, en Piura, para ir al río sin presagiar la tragedia.

Los jóvenes se encontraban bañando cuando de pronto pedían auxilio. Pese a los gritos, los cuerpos desaparecieron sin que nadie los pueda auxiliar. Además, informaron que otros jóvenes también habrían sido salvados a tiempo.

Tras la desaparición de los cuerpos, los bañistas que se percataron del hecho dieron aviso al personal de Serenazgo de Piura y Salvataje de la Policía, quienes llegaron al lugar para empezar en la búsqueda de los cuerpos. Hasta el cierre de la edición, seguían en la búsqueda de los adolescentes en las turbulentas aguas.

Mientras tanto, los familiares y vecinos de las víctimas estaban preocupados ante lo sucedido y por la pronta partida de los adolescentes.

Cabe indicar que el río Piura ha presentado un incremento en su caudal debido a las fuertes precipitaciones registradas en la sierra piurana.