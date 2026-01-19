Lo que debió ser un domingo tranquilo, terminó con una tragedia para una familia. Un joven, que habría llegado a la ciudad de Piura proveniente de Cusco para pasar unos días de vacaciones, pereció en las aguas a la altura del desembalse de la presa Los Ejidos. Tras varias horas de búsqueda, fue encontrado.

Al parecer, la víctima identificada como Henry Cornejo Peña, de 25 años, se bañaba con un grupo de amigos y familiares y de manera repentina desapareció, alertando a las personas que estaban por el lugar. Al no ser hallado, dieron aviso al personal de Serenazgo de Piura y a la Policía, que llegaron a la zona para iniciar su búsqueda.

Fue el personal de Salvataje de la Policía que lo buscó en la zona donde desapareció y al no ser encontrado lo buscaron alrededor de la presa con resultados negativos. Luego de unas horas de ardua búsqueda, el joven fue hallado y trasladado hasta la morgue de Piura para las diligencias correspondientes.

Los familiares que estaban en el lugar estaban sumidos en el dolor tras la desaparición de uno de sus parientes.