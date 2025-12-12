Un adolescente de 16 años murió ahogado en el canal Norte, en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana. La víctima se encontraba sacando agua para llevar a su granja, un mal movimiento provocó la caída y desapareció en el agua.

LA víctima. El menor fue identificado como Axel Rosales Cornejo, quien se encontraba sacando agua del canal a la altura del kilómetro 7+643, del sector Vista Florida, en el distrito de Marcavelica, en Sullana. El canal queda muy cerca de su vivienda.

Según testigos, el adolescente que cursaba el cuarto año de secundaria del colegio José Santos Chocano, resbaló al momento de sacar agua para su granja donde crían aves de corral y, además, se dedican a la agricultura junto a su padre. Ante la fuerte corriente, fue arrastrado rápidamente.

Hasta el lugar llegaron sus familiares, amigos y conocidos para buscar el cuerpo del menor. Minutos después llegó personal de salvataje de la policía y de otras comisarías, quienes ayudaron en su búsqueda, pero no lo encontraron.

Cabe indicar que el hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana de ayer en el sector Vista Florida. Hasta la tarde de ayer, el cuerpo del adolescente no era encontrado pese a la intensa búsqueda de la policía y la familia, que se apersonó en distintos tramos del canal Norte.

Con sogas, el personal de rescate lo buscó intensamente. Algunos testigos precisan que tras resbalarse se habría golpeado y no pudo salir. En tanto, la población se dio cuenta ya que el adolescente pedía auxilio, sin embargo, no resistió y fue arrastrado por el agua.

Los familiares y amigos se encuentran consternados ante la pronta partida del joven. Era el mayor de tres hermanos.