En un trágico hecho, un joven de 20 años murió ahogado al caer a un reservorio de agua ubicado en una parcela en el distrito de Tambogrande, en Piura.

[PUEDES VER: Exigen que crimen de Juanita no quede impune]

Ocurrió la tarde del sábado 13 de diciembre, cuando la víctima identificado como Dilmer García Noriega, habría intentado cerrar una compuerta del reservorio del predio que está ubicado en el caserío 8-4 y medio en el centro poblado de Cruceta.

Tras ello, el joven habría resbalado y caído al embalse, no pudiendo salir. Incluso, la pareja de la víctima, de 19 años, al percatarse intentó ayudarlo para sacarlo del agua, pero no pudo realizarlo.

Asimismo, pidió ayuda a los lugareños, pero cuando llegaron y sacaron su cuerpo, ya era demasiado tarde, debido a que había dejado de existir, ante el lamento de sus seres queridos.

Ante lo ocurrido, la Policía de Cruceta se hizo presente en el lugar y por disposición del fiscal penal de turno, trasladaron el cuerpo a la morgue del Ministerio Público, para que le practiquen la necropsia respectiva. A la vez, realizaron las diligencias en el lugar que ocurrió el hecho.