La Contraloría advirtió que la municipalidad de Tambogrande no aplicó la penalidad y pagó por servicios no prestados en la obra de recuperación de la infraestructura de la I.E N.° 20153 del centro poblado Santa Ana, en el distrito de Tambogrande, ocasionando un perjuicio económico de más de 68 000 soles. La obra estuvo a cargo del Consorcio Santa Ana, con una inversión de S/ 8.8 millones. También se firmó el contrato con el Consorcio Supervisor PGT, para supervisar la obra. Pool Gonzales Tomiyama fue el supervisor de obra.

El informe de control específico N° 009-2025-2-2413-SCE reveló que la Municipalidad Distrital de Tambogrande no aplicó la penalidad al contratista y pagó por servicios no prestados, pese al incumplimiento contractual en la participación permanente del residente de obra.

En las bases del proceso de selección se estableció la obligación de contar con la participación permanente de un residente de obra, así como la aplicación de penalidades en caso de ausencia de dicho profesional, sin embargo, se verificó que este no prestó sus servicios de manera permanente ni continua en la obra durante 26 días, pues también trabajaba en simultáneo como residente de obra en un proyecto en el distrito de Pacaipampa, en Ayabaca.

La penalidad sería por 26 días, contados desde el 21 de mayo de 2024 hasta el 20 de junio del mismo año. El perjuicio económico es de 68 750 soles.

Pese a esta situación, no fue observado ni advertido por el supervisor de obra ni en los informes de valorización mensual y menos en la liquidación final del contrato. Ello llevó a no aplicar la penalidad y menos se descontó el pagó por los servicios no prestados.

En tanto, el gerente de Obras, Liquidación y Mantenimiento de Infraestructura, encargado de la supervisión funcional, no adoptó medidas preventivas ni correctivas a pesar de las alertas en los informes de la Contraloría.

El informe detalla que existe el contrato del residente de obra, Dante Pariahuache, en la obra de Pacaipampa, por lo que habría incurrido en falta, pese a que el ingeniero presentó un certificado médico para justificar su inasistencia en la obra de Tambogrande, lo cual carecería de veracidad, configurándose una presunta falsedad.

De otro lado, han identificado el incumplimiento por parte del contratista, que no fue advertido ni informado por el supervisor de obra, ingeniero Pool Roberto Gonzales Tomiyama.

El entonces residente de obra y el supervisor están implicados en presuntas irregularidades cometidas en esta obra de Tambogrande.

En este colegio estudian más de 700 niños y esta obra ya ha presentado otras observaciones donde la obra estaría mal hecha, pues el local está en zona de construcción vulnerable.

Cabe indicar que intentamos buscar una entrevista con el gerente de obra, pero desde Imagen indicaron que se tenía que hacer mediante una carta de solicitud, y tampoco facilitaron el nombre del funcionario para dirigir la carta.

