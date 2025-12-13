La Contraloría de la República reveló que la Dirección Sub Regional de Salud “Luciano Castillo Colonna” de Sullana, no vendría solucionando los problemas que atraviesan los establecimientos de salud a pesar de los requerimientos que han efectuado los jefes de estos locales desde hace meses. Entre ellas están fallas en las instalaciones eléctricas que afecta los consultorios, área de cómputo, laboratorio y otras áreas.

SITUACIONES. El informe de control concurrente Nº006-2025-OCI/4190-SCC, identifica las situaciones adversas en cuanto a la “Ejecución presupuestaria periodo 2025 de los programas presupuestales” de dicha entidad.

La comisión de control revisó dos programas presupuestales. Asimismo, la información alcanzada por la entidad, así como del aplicativo informático de la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

“(...) Se observó que el programa presupuestal “0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” en la específica de gasto 2.3.2.4.2.1. De edificaciones, oficinas y estructuras al 28 de noviembre, reporta un avance en la fase de devengado de ejecución presupuestaria del 0%”, indica el documento.

Detallan que, referente al presupuesto asignado, realizaron la visita y advirtieron que, en el acta de inspección y recopilación de información Nº001-2025-OCI/4190 del 24-11-2025, que la Dirección Sub Regional de Salud “Luciano Castillo Colonna” de Sullana, tiene por atender el requerimiento de la jefa del centro de salud de El Obrero realizado con oficio N° 139-2025-GOB.REG.PIURA-DRSP-DISAP II-DRSS-CS-E-O del 14 de abril de 2025, respecto al mantenimiento de las instalaciones eléctricas de dicho establecimiento.

El requerimiento señala: “Desde hace aproximadamente 2 años atrás, se viene presentando problemas en el flujo de corriente en los servicios que demandan sobrecarga, como por ejemplo, la cadena de trío que , la cual ya se ha visto afectada con la ruptura de cadena, afectando el biológico. (...) De la misma forma, el servicio de Farmacia...”, indican.

“Han transcurrido 7 meses y 13 días para que la entidad comprometa el presupuesto, encontrándose en la fase de compromiso, pese a que la atención de la necesidad del centro de salud El Obrero es urgente para no afectar el normal desarrollo de las actividades, poniendo en riesgo los ambientes de la cadena de frío y los diferentes ambientes (consultorios, área de cómputo, laboratorio y admisión) del establecimiento”, señalan.

En tanto, sobre el programa presupuestal 002: Salud Materno Neonatal, en el producto Atención Prenatal Reenfocada, no muestra ejecución presupuestaria a nivel de fase de devengado.

Asimismo, detallan que 7 ecógrafos se encuentran inoperativos y están ubicados en los establecimientos de salud de Tambogrande, Pueblo Nuevo de Colán, Suyo, Nueva Sullana, Viviate, La Huaca y Malingas.