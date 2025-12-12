Las autoridades ejecutaron un operativo en establecimientos de venta de juguetes ubicados en diferentes sectores de la provincia de Sullana.

La diligencia fue realizada por la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Sullana en coordinación con la Municipalidad Provincial de Sullana y Salud con el objetivo de salvaguardar la salud y bienestar de los menores de edad durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

En uno de estos establecimientos, instaron a que renueve su informe técnico sanitario próximo a vencer. Mientras que los otros locales contaban con la documentación en regla.

La fiscal Rosario Orrala exhortó a los propietarios a regularizar su documentación administrativa. Asimismo, pidió a comercializar únicamente productos que cuenten con registro sanitario y autorización de la DIGESA, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas para proteger a los niños y niñas.