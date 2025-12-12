Operativo fue realizado en distintos locales en la provincia de Sullana
Las autoridades ejecutaron un operativo en establecimientos de venta de juguetes ubicados en diferentes sectores de la .

La diligencia fue realizada por la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Sullana en coordinación con la Municipalidad Provincial de Sullana y Salud con el objetivo de salvaguardar la salud y bienestar de los menores de edad durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

En uno de estos establecimientos, instaron a que renueve su informe técnico sanitario próximo a vencer. Mientras que los otros locales contaban con la documentación en regla.

La fiscal Rosario Orrala exhortó a los propietarios a regularizar su documentación administrativa. Asimismo, pidió a comercializar únicamente productos que cuenten con registro sanitario y autorización de la DIGESA, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas para proteger a los niños y niñas.

