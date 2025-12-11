Personal de la Contraloría junto a representantes de la empresa Corporación Diamante Jubers SAC (o Diamantes Jubers SAC) recorrieron las calles del centro histórico de Piura donde ejecutan la obra de mejoramiento de pistas y veredas tras la rotura de varias calles y avenidas.

En horas de la mañana de ayer, personal de la Contraloría se apersonó a diversas calles donde ejecutan el proyecto de pistas y veredas. Junto al recorrido estuvieron presentes los representantes de la empresa Diamantes Jubers SAC que ejecuta este importante proyecto que viene siendo cuestionado por los mismos vecinos del centro de Piura. Los funcionarios recorrieron las calles Lima, Apurímac, Cusco, Callao y otras que ya han sido intervenidas y se encuentran destruidas, generando el malestar de los piuranos.

Ante la queja de los vecinos, el ingeniero de la empresa Jubers SAC, Wilson Amaro, informó que algunas veredas de las calles del centro de Piura serán recién intervenidas en la quincena de enero a fin de no perjudicar a los negocios durante la campaña de fiestas de fin de año.

“En la calle Callao se está haciendo trabajos preliminares para las instalaciones 100%, pero por el momento a petición de los vecinos se ha quedado que no se va a demoler las veredas, para la transitabilidad y los negocios operativos, el plan viene atacando diferentes calles y en su momento vamos a llegar aquí, en su momento vamos a intervenir, será en la quincena de enero”, dijo el representante de Jubers SAC.

El ingeniero se comprometió en comunicar el inicio de la demolición de las veredas de la calle Callao y otras a fin de continuar con los trabajos en el centro de la ciudad.

La dueña de uno de los negocios le increpó sobre el perjuicio que van dejando los trabajos, donde el ingeniero aceptó la responsabilidad y dijo que actuarán para evitar daños en las viviendas.