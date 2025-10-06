En el Día Nacional del Arroz Peruano, la Dirección Regional de Agricultura destacó que Piura ocupa el tercer lugar en producción nacional, con el 15.2% de participación.

En la campaña grande 2024–2025 se alcanzaron 405,127 toneladas, con rendimientos promedio de 7.71 toneladas por hectárea, destacando el valle de San Lorenzo, que supera las 10.7 toneladas por hectárea.

El arroz impulsa la economía familiar y la seguridad alimentaria regional. Cada piurano consume 65 kilos al año, reflejando la importancia de este cultivo que genera miles de empleos en el campo, la comercialización y la industria arrocera.

El Gobierno Regional Piura, a través de la Dirección Regional de Agricultura, continúa fortaleciendo la asistencia técnica y el acompañamiento a los productores, reconociendo su esfuerzo por dinamizar la economía regional y consolidar a Piura como un pilar de la producción agrícola nacional.